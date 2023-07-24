Наталья Рудова блеснула мясистыми бедрами на пляже: мини-юбка в дырочку едва прикрыла сокровенное

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Многие ее знают по сериалу «Татьянин день». Также ей довелось сыграть с Павлом Прилучным. Блондинка скрывает личную жизнь. В 39 лет она следит за своей фигурой. Она регулярно предстает на публике в смелых нарядах. Звезда не стесняется оголять свои прелести.
На этот раз Рудова отправилась в Турцию. Она наслаждается теплой погодой на вилле. Актриса нежится у бассейна и завтракает на свежем воздухе. На этот раз она в вязаном топике и юбке в дырочку прилегла на диванчик на пляже. Она обнажила свои аппетитные бедра. Наталья согнула ножку, едва прикрыв сокровенное.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Вчера впервые за долгое время поймала Дзен.. Мне так редко удается полностью расслабиться, и вчера я это сделала. Горжусь собой», — заявила звезда.
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Шикарная фигура», «Образ Барби удался», «Ох, как хороша», «Трусики есть, и отлично», «Бесподобно смотришься», «О-ля-ля, богиня», — стали писать в Сети.