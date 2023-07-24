Наталья Рудова блеснула мясистыми бедрами на пляже: мини-юбка в дырочку едва прикрыла сокровенное

На этот раз Рудова отправилась в Турцию. Она наслаждается теплой погодой на вилле. Актриса нежится у бассейна и завтракает на свежем воздухе. На этот раз она в вязаном топике и юбке в дырочку прилегла на диванчик на пляже. Она обнажила свои аппетитные бедра. Наталья согнула ножку, едва прикрыв сокровенное.

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