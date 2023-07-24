Клава Кока в крохотном платье задрала ножку, обнажив свои упругие бедра в уборной: трусиков не оказалось

Клава Кока уже много лет выступает на публике. Она стала одной из самых известных исполнительниц в России. Певица славится дерзкими образами. На этот раз она отпраздновала свое 27-летие. Блондинка устроила небольшую вечеринку. Не обошлось без фотосессии. Артистка предстала в смелом наряде, подчеркнув достоинства фигуры.
Именинница устроила фотосессию в ванной комнате. Она предстала в салатовом мини-платье. Клава была на шпильках. Она закинула ножку на ванную, сверкнув своими упругими бедрами. Наряд едва прикрыл сокровенное. Она наслаждалась напитком, сев на тумбу. Кока козырнула идеальными формами. От нижнего белья она отказалась.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Клава. Многие решили, что она постройнела. «Ну какие же шикарные фотки», «Ой, а трусиков нет?», «Какие роскошные бедра», «Ого, какая вы горячая штучка», «Да, прям сияешь», «Платье коротковато оказалось», «Ноги бесподобные», — стали писать подписчики.