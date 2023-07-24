Брутян в кожаном комбинезоне вышла в свет с Прилучным и детьми Муцениеце: за одним столом на бизнес-завтраке

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Молодая жена звезды сериала «Мажор» демонстрирует семейную идиллию.

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру. Он стал известным актером. Благодаря сериалу «Мажор» его знают миллионы людей. Примечательно, что после развода с Агатой Муцениеце он два года скрывал личную жизнь. А потом артист устроил свадьбу с Зепюр Брутян. Их роман развивался очень стремительно. Теперь у пары растет сын Микаэль, который родился в апреле. 

На несколько дней Павел улетал за границу на съемки. Но теперь воссоединился с семьей. 24 июля они отправились на праздничный бизнес-завтрак. К актеру приехали дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Они вместе с ними поехали в ресторан. Брутян в кожаном комбинезоне с пышными рукавами-буфами сделала лифтолук с мужем и детьми Муцениеце.

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Зепюр Брутян и Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды

На бизнес-завтраке семья разместились за одним столом. Они поздравили подругу, которая выпустила новую книгу. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Мия выглядела счастливой, хотя раньше ей тяжело давалось нахождение в новой семье отца.

«Какие классные», «Тимофей такой серьезный», «Приятно видеть радостную Мию», «Хорошо, что Паша не забывает про детей», — стали писать в Сети.

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