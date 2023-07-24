Брутян в кожаном комбинезоне вышла в свет с Прилучным и детьми Муцениеце: за одним столом на бизнес-завтраке

На несколько дней Павел улетал за границу на съемки. Но теперь воссоединился с семьей. 24 июля они отправились на праздничный бизнес-завтрак. К актеру приехали дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Они вместе с ними поехали в ресторан. Брутян в кожаном комбинезоне с пышными рукавами-буфами сделала лифтолук с мужем и детьми Муцениеце.

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