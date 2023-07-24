Брутян в кожаном комбинезоне вышла в свет с Прилучным и детьми Муцениеце: за одним столом на бизнес-завтраке

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру. Он стал известным актером. Благодаря сериалу «Мажор» его знают миллионы людей. Примечательно, что после развода с Агатой Муцениеце он два года скрывал личную жизнь. А потом артист устроил свадьбу с Зепюр Брутян. Их роман развивался очень стремительно. Теперь у пары растет сын Микаэль, который родился в апреле.
На несколько дней Павел улетал за границу на съемки. Но теперь воссоединился с семьей. 24 июля они отправились на праздничный бизнес-завтрак. К актеру приехали дети от первого брака: сын Тимофей и дочка Мия. Они вместе с ними поехали в ресторан. Брутян в кожаном комбинезоне с пышными рукавами-буфами сделала лифтолук с мужем и детьми Муцениеце.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды
На бизнес-завтраке семья разместились за одним столом. Они поздравили подругу, которая выпустила новую книгу. Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Мия выглядела счастливой, хотя раньше ей тяжело давалось нахождение в новой семье отца.
«Какие классные», «Тимофей такой серьезный», «Приятно видеть радостную Мию», «Хорошо, что Паша не забывает про детей», — стали писать в Сети.