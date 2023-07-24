Избранница Тиграна Салибекова Вика Лысковец похвасталась новой грудью: пышность, какую вы еще не видели

Вика Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: соцсети

Участница «Дома-2» Вика Лысковец продемонстрировала результаты преображения.

22-летняя избранница участника «Дома-2» и отца троих сыновей Тиграна Салибекова Вика Лысковец увеличила грудь.

Еще недавно у девушки были весьма скромные формы. А теперь Вика Лысковец — вполне себе пышногрудая дива с тонкой талией. 

Тигран Салибеков, кажется, больше Виктории Лысковец рад преображению. Он очень хотел, чтобы у его возлюбленной были пышные формы. Некоторые поклонники, да и участники реалити-шоу считают, что Вика Лысковец решилась увеличить грудь, чтобы не потерять Тиграна.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

В микроблоге Тигран Салибеков показал, как выглядит Вика Лысковец с новой грудью. Девушка для визита на Лобное облачилась в блузочку, которая подчеркнула ее нынешние пышные формы, которых еще не видели поклонники.

«Посмотрите, обновленная Викуля, свеженькая, сама накрасилась», — похвастался Тигран Салибеков избранницей.

Вика Лысковец с новой грудью. Фото: соцсети

Читайте также