Избранница Тиграна Салибекова Вика Лысковец похвасталась новой грудью: пышность, какую вы еще не видели

22-летняя избранница участника «Дома-2» и отца троих сыновей Тиграна Салибекова Вика Лысковец увеличила грудь.

Еще недавно у девушки были весьма скромные формы. А теперь Вика Лысковец — вполне себе пышногрудая дива с тонкой талией.

Тигран Салибеков, кажется, больше Виктории Лысковец рад преображению. Он очень хотел, чтобы у его возлюбленной были пышные формы. Некоторые поклонники, да и участники реалити-шоу считают, что Вика Лысковец решилась увеличить грудь, чтобы не потерять Тиграна.

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