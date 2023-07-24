Избранница Тиграна Салибекова Вика Лысковец похвасталась новой грудью: пышность, какую вы еще не видели

22-летняя избранница участника «Дома-2» и отца троих сыновей Тиграна Салибекова Вика Лысковец увеличила грудь.
Еще недавно у девушки были весьма скромные формы. А теперь Вика Лысковец — вполне себе пышногрудая дива с тонкой талией.
Тигран Салибеков, кажется, больше Виктории Лысковец рад преображению. Он очень хотел, чтобы у его возлюбленной были пышные формы. Некоторые поклонники, да и участники реалити-шоу считают, что Вика Лысковец решилась увеличить грудь, чтобы не потерять Тиграна.
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В микроблоге Тигран Салибеков показал, как выглядит Вика Лысковец с новой грудью. Девушка для визита на Лобное облачилась в блузочку, которая подчеркнула ее нынешние пышные формы, которых еще не видели поклонники.
«Посмотрите, обновленная Викуля, свеженькая, сама накрасилась», — похвастался Тигран Салибеков избранницей.
Вика Лысковец с новой грудью. Фото: соцсети