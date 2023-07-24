Подчеркнула пышные формы: раздавшаяся Кети Топурия щегольнула в карамельном облегающем платье на тонких бретелях

Певица Кети Топурия эти июльские дни проводит на морском побережье. Звезда демонстрирует роскошные наряды, в которых предстает на фоне моря.

На этот раз Кети Топурия щегольнула в платье карамельного оттенка с сумочкой такого же цвета в руках.

Наряд облегает фигуру Кети Топурия и подчеркивает ее женственные формы. Очевидно, что за последнее время Кети Топурия прибавила в весе и стала более аппетитной. Платье на тонких бретелях сделало акцент на пышной груди Кети Топурии.

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