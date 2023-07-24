Милое личико прикрыла прядью волос: Саша Артемова нарядила подросшую дочку в модные джинсы и стильный жакет

Бывшая участница «Дома-2» Саша Артемова прививает хороший вкус в одежде своей дочери от Жени Кузина.

Звездная мама следит за тем, чтобы луки ее малышки были всегда тщательно продуманы. На этот раз Саша Артемова засняла дочку в продуктовом магазине. Малышка с интересом рассматривала витрины, уже привычно развернутая к камере спиной.

Саша Артемова нарядила дочку, имя которой скрывает, в модные светло-голубые джинсы и стильный черный жакет. Лицо малышки прикрыла прядью волос.

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