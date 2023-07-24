Манкое тело: расхристанная Рудова в одной пудровой тряпице показала, на что она способна в сорок лет — соблазняет за секунды

Звезда сериалов Наталья Рудова в начале июля отпраздновала свое сорокалетие. Актриса продолжает доказывать окружающим, что сорокалетняя женщина вполне может выглядеть чувственно и манко, если следит за своей фигурой.

Снимки, на которых Наталья Рудова предстает в минималистичных нарядах или вовсе без них, — самые частые в ее соцсетях.

На этот раз Наталья Рудова разместила кадр, сделанный во время отдыха на море. Облаченная в вязаные тряпицы — лиф и мини-юбку, — Рудова расхристалась на диванчике, демонстрируя свое тело. Безусловно, такая поза соблазняет представителей мужского пола за секунды и даже меньше.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».