Роману Костомарову сделали выгодное предложение о работе

Роман Костомаров продолжает активно работать над своей физической формой. Вскоре фигуристу предстоит протезирование рук. Чемпион верит, что у него получится вернуться на лед.

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Поклонники Романа тоже ждут возвращения фигуриста в ледовое шоу. Но даже если с этим будут сложности, то Костомаров все равно останется в спорте.

Ранее Илья Авербух обещал найти Роману работу. А теперь Александр Жулин предложил спортсмену попробовать себя в качестве тренера.

«Не надо будет ничего показывать, он просто будет рассказывать. У нас такая профессия, что мы можем себе это позволить», — сказал Жулин.

Сам Костомаров пока никак не прокомментировал эту возможность. Вероятно, сейчас у него другие планы.

Источник: 7days.ru