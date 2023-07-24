«Она меня встретила в белой маске»: Мондезир показал красотку, которая балует его ужинами после разрыва с Ефременковой

Бывший участник «Дома-2» Мондезир дал понять, что о нем есть, кому позаботиться после разрыва с возлюбленной и матерью его сыновей-близнецов Юлией Ефременковой.

В микроблоге он поделился кадрами, на которых запечатлел красотку, готовящую ему ужин.

«Она меня встретила в белой маске, как будто Джейсон из фильма «Пятница, 13-е», — поделился Мондезир.

Правда, девушка оказалась не новой избранницей Мондезира, а его родной сестрой.