«Она меня встретила в белой маске»: Мондезир показал красотку, которая балует его ужинами после разрыва с Ефременковой

Бывший участник «Дома-2» Мондезир дал понять, что о нем есть, кому позаботиться после разрыва с возлюбленной и матерью его сыновей-близнецов Юлией Ефременковой.
В микроблоге он поделился кадрами, на которых запечатлел красотку, готовящую ему ужин.
«Она меня встретила в белой маске, как будто Джейсон из фильма «Пятница, 13-е», — поделился Мондезир.
Правда, девушка оказалась не новой избранницей Мондезира, а его родной сестрой.
«Умничка моя, не успел зайти в дом, а она уже сразу начала меня кормить. Так приятно почувствовать заботу. Уже не помню, когда в последний раз испытывал это чувство», — признался Мондезир.
Родная сестра Мондезира. Фото: соцсети
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Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир расстались после рождения детей-близнецов. Пара не живет вместе, но поддерживает отношения из-за сыновей.