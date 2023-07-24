Театр Александр Градского подал в суд на вдову артиста из-за двух «Мерседесов» и «Линкольна»

У театра ныне покойного музыканта и педагога Александра Градского - «Градский Холл» накопились претензии к наследникам, вдове Марине Коташенко и детям.
Как выяснилось, Марина Коташенко и взрослые дети Градского до сих пор не забрали со стоянки у театра, принадлежащие им теперь по закону автомобили - два «Мерседеса» и «Линкольн». Машины занимают парковочные места у театра, что вносит определенный дискомфорт.
На просьбы руководства театра наследники Александра Градского не реагируют, поэтому подан иск в суд. Театр надеется, что решение суда окажет влияние на Марину Коташенко и детей Александра Градского. Заседание назначено на 5 сентября.
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Напомним, Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. После его смерти все имущество досталось вдове Марине Коташенко, двум сыновьям пары и старшим детям Александра Градского от предыдущего брака.
По материалам «СтарХит»