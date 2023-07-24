Высокий блондин в темных очках: Женя Феофилактова засняла подросшего сына от Антона Гусева в Абу-Даби — папа увидел, обалдел

Бывшая участница «Дома-2» Женя Феофилактова после развода с Антоном Гусевым воспитывает сына Даниэля, рожденного в этом браке. Мальчику уже десять с половиной лет.

Даниэль растет настоящим модником и красавчиком. Женя Феофилактова периодически показывает в микроблоге снимки сына, явно испытывая чувство гордости за своего наследника.

Сейчас Женя Феофилактова вместе с Даниэлем отдыхают в Абу-Даби. В микроблоге Феофилактова показала фото сына, сделанные на фоне отеля. Мальчик позирует в белом наряде и темных очках. Даниэль обгоняет по росту своих ровесников. Он довольно высокий и эффектный блондин.

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