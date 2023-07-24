Вся упыхтелась! Зепюр Брутян в обтягивающих лосинах, лежа на спине, качала пресс — барахталась как жук

Зепюр Брутян приводит фигуру в порядок перед отпуском. Иначе как же щеголять в купальниках по пляжу в обнимку с Павлом Прилучным. Звезда сериала в «Клетке» почти пришла в дородовую форму. И все благодаря изнурительным тренировкам в спортзале.

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Лаже на спине, красавица-жена «мажора» барахтала ногами, качая пресс. При этом было заметно, что каждое новое упражнение буквально выжимает из Брутян все соки. Красотка упыхтелась, прорабатывая пресс и мышцы ног, спины.