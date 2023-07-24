Федор Добронравов одной фразой ответил на слухи о «Сватах-8»: Мы молимся, хотим

Федор Добронравов в эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro поделился информацией о съемках восьмой части народного сериала «Сваты». Актер, сыгравший Ивана Будько, пролил свет на ситуацию вокруг проекта. Федор Добронравов ответил, есть ли какая-то детальная информация о съемках сериала. Дать какие-то прогнозы зрителю актер пока не может. Однако актеры надеются на то, что восьмому сезону «Сватов» все-таки быть.

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