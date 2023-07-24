«Слава Марго Робби покоя не дает?»: Бузова в розовом топе-бандо изображала из себя куклу Барби — опять забыла лифчик

Ольга Бузова щеголяет в розовом топике-бандо и обтягивающей юбочке, сверкая худосочными формами. При этом поющая телеведущая изображает куклу Барби. Поклонники уже пошутили на тему того, что экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна, он же Дава, опять забыла надеть лифчик. Многие посчитали, что слава Марго Робби не дает теледиве покоя. Американская актриса вместе с Райаном Гослингом снялась в фильме «Барби».

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Наши звезды подхватили тренд и тоже примеряют на себя образ куклы Барби. Ранее в том амплуа в своем микроблоге выступила Наталья Рудова. А теперь эстафету у нее приняла Ольга Бузова.