Асмус выдала правду о маме: «Моя самая главная боль. Мы не общаемся жутко долгое время»

Кристина Асмус после развода с резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым осталась жить в его доме. Юморист отдал бывшей жене и дочери Анастасии целый этаж в своем роскошном особняке. С сыном и экс-невесткой под одной крышей живет и мама шоумена — Наталья Игоревна.

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Самое интересное, что и Гарик, и Кристина уже давно нашли себе возлюбленных. Юморист встречается с актрисой Катериной Ковальчук, а его бывшая жена с Романом Евдокимовым. Поклонники не перестают удивляться тому, как они уживаются под одной крышей.