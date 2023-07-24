Асмус выдала правду о маме: «Моя самая главная боль. Мы не общаемся жутко долгое время»

Кристина Асмус после развода с резидентом «Камеди клаб» Гариком Харламовым осталась жить в его доме. Юморист отдал бывшей жене и дочери Анастасии целый этаж в своем роскошном особняке. С сыном и экс-невесткой под одной крышей живет и мама шоумена — Наталья Игоревна.
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Самое интересное, что и Гарик, и Кристина уже давно нашли себе возлюбленных. Юморист встречается с актрисой Катериной Ковальчук, а его бывшая жена с Романом Евдокимовым. Поклонники не перестают удивляться тому, как они уживаются под одной крышей.
Оказывается, сложные отношения у Кристины Асмус и с собственной мамой.
«Это моя самая главная боль. Мама — главный человек в моей жизни. Мы не общаемся жутко долгое время совсем. Мне больно, грустно и одиноко. Мне мама нужна, она такая важная», — говорила Асмус в шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка».