Последние новости о больном Борисе Корчевникове — телеведущий сделал важное заявление

Борис Корчевников пропал из эфира канала «Россия», его программу пока убрали. Журналистам информацию никак не комментируют, однако стало известно, чем же на самом деле сейчас занимается звезда сериала «Кадетство».

Корчевников находится в Москве, он старается помогать беженцам с Донбасса. Также Борис активно занимается своим здоровьем.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», — заявил он в недавней своей передаче зрителям.