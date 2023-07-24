«Султанша для Малкочоглу»: Фахрийе Эвджен в мини-юбке и мюлях щегольнула стройностью ног — присела на спинку стула

Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен. Фото: личный архив

Актриса из турецкого сериала «Альпарслан» показала фигуру после второй беременности.

Фахрийе Эвджен может заставить мужа Бурака Озчивита ревновать. Прошло всего шесть месяцев после родов. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» родила второго сына, малыша назвали Керемом, а возлюбленная Озчивита уже позирует в фешенебельном ресторане, демонстрируя фигуру в мини-юбке. Фахрийе подчеркнула стройную талию ремешком, визуально вытянув силуэт за счет ультрамодных мюлей на шпильке.

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«Султанша для Малкочоглу», «Что едят эти турчанки, такие стройные», «Недавно ходила с большим беременным животом... а теперь! Ну чем не топ-модель??», «Вау, шикарная!» — написали фолловеры.

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