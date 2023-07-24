«Султанша для Малкочоглу»: Фахрийе Эвджен в мини-юбке и мюлях щегольнула стройностью ног — присела на спинку стула

Фахрийе Эвджен может заставить мужа Бурака Озчивита ревновать. Прошло всего шесть месяцев после родов. Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» родила второго сына, малыша назвали Керемом, а возлюбленная Озчивита уже позирует в фешенебельном ресторане, демонстрируя фигуру в мини-юбке. Фахрийе подчеркнула стройную талию ремешком, визуально вытянув силуэт за счет ультрамодных мюлей на шпильке.

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