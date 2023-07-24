«Не хватает рядом Валечки...»: вдова Юдашкина вышла в свет с дочкой Галиной — утешают родная кровь и внуки

Еще 2 мая Марина Юдашкина похоронила любимого мужа. Модельер Валентин Юдашкин болел раком долгое время, однако в последние дни ему стало значительно хуже. Спасти кутюрье медики не смогли. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет, не дожив до своего юбилея пять месяцев.

Марина Юдашкина была поистине безутешна. Она посвятила мужу свои лучшие годы, была его опорой и надежным тылом. После смерти кутюрье вдова Валентина Абрамовича нашла утешение в родной крови — единственной дочери Галине и внуках, а их у Марины и Валентина трое: Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла.

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