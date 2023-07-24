«Не хватает рядом Валечки...»: вдова Юдашкина вышла в свет с дочкой Галиной — утешают родная кровь и внуки

Еще 2 мая Марина Юдашкина похоронила любимого мужа. Модельер Валентин Юдашкин болел раком долгое время, однако в последние дни ему стало значительно хуже. Спасти кутюрье медики не смогли. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет, не дожив до своего юбилея пять месяцев.
Марина Юдашкина была поистине безутешна. Она посвятила мужу свои лучшие годы, была его опорой и надежным тылом. После смерти кутюрье вдова Валентина Абрамовича нашла утешение в родной крови — единственной дочери Галине и внуках, а их у Марины и Валентина трое: Аркадий, Анатолий и Агата Ариелла.
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Марина Юдашкина с дочкой Галиной на отдыхе. Фото: личный архив
Поклонники подметили, что рядом не хватает только отца семейства. Марина Юдашкина постепенно привыкает к жизни без мужа, учится улыбаться заново.
«Красивые...», «Эх, как жаль!», «Не хватает рядом Валечки!», «Жизнь продолжается...», «Они помнят Валю, он всегда с ними рядом, в их сердцах», — написали фолловеры.
Марина Юдашкина с внуками. Фото: личный архив
«Чтобы оставаться рядом с дочерью, когда она вырастет, надо постараться найти способ хорошо проводить время вместе!» — подписала снимок с дочкой Марина Юдашкина.
Это фото лайком оценила и Алла Пугачева, давняя подруга семьи Юдашкиных. В комментариях она оставила сердечко.