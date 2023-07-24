Сняли совместное видео: Тата Блюменкранц воссоединилась с отцом своей дочери Бетти в Дубае — все время вместе

Бывшие участники «Дома-2» и экс-супруги Тата и Валера Блюменкранц после развода сумели остаться друзьями. Пара так наладила отношения за последнее время, что Тата вместе с дочкой Бетти переехала жить в Дубай, где сначала обосновался Валера Блюменкранц.
Тата рассказала, что Бетти очень нравится в Дубае. Девочка получила возможность видеться с папой так часто, как она этого хочет. К бывшему мужу и дочери примыкает и Тата Блюменкранц.
Минувшие выходные Блюменкранцы провели втроем, очень по-семейному. Со стороны они выглядели вполне гармоничной ячейкой общества. Тата и Валера Блюменкранц вместе с дочкой Бетти гуляли по торгово-развлекательному центру, а затем обедали в ресторане.
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Тата Блюменкранц записывала все на видео и выкладывала в микроблог. Для еще одной бывшей жены Валеры Блюменкранца Ани Левченко — это мощный раздражитель. Отношения Таты и Валеры выводили Аню из себя и становились причиной скандалов. В итоге Аня Левченко и Валера Блюменкранц развелись. Аня с сыном Давидом осталась в Санкт-Петербурге, а Валера уехал в Дубай, куда затем пригласил и Тату Блюменкранц с дочкой Бетти.