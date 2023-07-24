Сняли совместное видео: Тата Блюменкранц воссоединилась с отцом своей дочери Бетти в Дубае — все время вместе

Бывшие участники «Дома-2» и экс-супруги Тата и Валера Блюменкранц после развода сумели остаться друзьями. Пара так наладила отношения за последнее время, что Тата вместе с дочкой Бетти переехала жить в Дубай, где сначала обосновался Валера Блюменкранц.

Тата рассказала, что Бетти очень нравится в Дубае. Девочка получила возможность видеться с папой так часто, как она этого хочет. К бывшему мужу и дочери примыкает и Тата Блюменкранц.

Минувшие выходные Блюменкранцы провели втроем, очень по-семейному. Со стороны они выглядели вполне гармоничной ячейкой общества. Тата и Валера Блюменкранц вместе с дочкой Бетти гуляли по торгово-развлекательному центру, а затем обедали в ресторане.

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