48-летняя Рудковская показала фигуру в купальнике: ахнули даже хейтеры

Продюсер Яна Рудковская улетела отдыхать в Сан-Тропе, куда по традиции взяла множество нарядов и купальников. Еще ни разу за время отпуска светская львица не повторилась, выбирая себе прикид. Новый снимок 48-летней блондинки заставил ахнуть не только фанатов, но и хейтеров — Рудковская в белом монокини показала фигуру.

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Подписчики усыпали звезду лестными комментариями. Многие считают, что Рудковская не выглядит на свой возраст, точеная фигура ее сильно молодит.