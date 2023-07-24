Просторная теплица, овощи и ягоды: Ольга Орлова показала, что выращивает на огороде

Певица и телеведущая Ольга Орлова еще не переехала в свой новый дом, зато огород уже высаживает. Правда, похвастаться богатым урожаем не может – в этом сезоне он ее не радует. Но отказать подписчикам в просьбе показать теплицу и грядки не смогла, засняла на видео.

«Видеообзор, что-то даже висит, вчера с мамой съездили обработали, сейчас приехала подсыпала удобрение», - сообщила звезда.

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Помидоры, огурцы, перцы, малина и крыжовник – это малая часть огорода, выращиваемого Орловой. Почему овощи ей отказывают в плодовитости, Орлова не понимает. Ведь весь уход она проводит тщательно, а также вовремя вносит удобрения.