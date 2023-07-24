Наталья Рудова укротила ядреный бюст лифом на шнуровке: сплющило

Наталья Рудова дождалась, наконец, своего летнего отпуска и поспешила на море. Вместе с друзьями актриса остановилась на роскошной вилле на берегу Средиземного моря и регулярно выходил в соцсети, чтобы показать, как проходят ее дни.

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Разнообразия мало, каждый день на отдыхе у Рудовой похож на предыдущий. Чего не скажешь про саму Наталью. Красотка ежедневно старается наряжаться, а купальники на пляж меняет как перчатки. На новых кадрах актриса облачилась в нюдовое бикини, лиф которого застегивается шнуровкой спереди. И ядреный бюст Рудовой оказался несколько утянут фасоном бандо.