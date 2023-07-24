Юлия Ковальчук впервые показала свою вторую беременность: «Волшебный период»

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: соцсети

Животик маленький, аккуратный.

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук в начале июля объявила, что стала мамой во второй раз. У нее с мужем Алексеем Чумаковым снова родилась дочка, тянуть интригу с именем она не стала и призналась, что назвала ее Алисией. А также впервые показала, как выглядела с аккуратным животиком.

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Беременная Юлия Ковальчук. Фото: соцсети

Способности Юлии утаить интересное положение поклонники поражаются до сих пор. Ведь артистка ни разу не дала повода заподозрить ее в беременности. Певица объяснила, зачем она все 9 месяцев не раскрывала свою тайну.

«Это очень личный и волшебный период, поэтому хотелось делиться им только с близкими», - объяснила звезда.

К слову, старшую дочку звезда скрывает от людских глаз до сих пор – Амелии уже 6 лет, но по сей день ее фанаты певицы еще не видели.

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