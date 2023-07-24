Юлия Ковальчук впервые показала свою вторую беременность: «Волшебный период»

Способности Юлии утаить интересное положение поклонники поражаются до сих пор. Ведь артистка ни разу не дала повода заподозрить ее в беременности. Певица объяснила, зачем она все 9 месяцев не раскрывала свою тайну.

«Это очень личный и волшебный период, поэтому хотелось делиться им только с близкими», - объяснила звезда.

К слову, старшую дочку звезда скрывает от людских глаз до сих пор – Амелии уже 6 лет, но по сей день ее фанаты певицы еще не видели.