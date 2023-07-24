Анастасия Волочкова в бане прикрыла интимное веником: с ногами на полке

Анастасия Волочкова просто обожает париться, но несколько последних месяцев вынуждена была это делать крайне редко. Дело в том, что в парной балерины начался масштабный ремонт – ей полностью обновили заведение внутри и почистили дерево. Накануне работы были завершены, и счастливая артистка поспешила в баню.

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Разумеется, с фотоотчетом. Волочкова показала себя на полке с веником, правда, без коронного шпагата. Но и этого хватило, чтобы зрители убедились, что звезда в отличной форме.