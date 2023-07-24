Севастьянова в бикини возлежала в гамаке: кожа лоснится от мальдивского загара

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова на все лето приехала в Москву. Погода не радует, когда назад в жаркое Монако, неизвестно, поэтому красотке только и остается, что вспоминать свой беззаботный отдых на Мальдивах, которые она посетила весной.

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Подписчики рады любому контенту Каролины, пусть даже и архивному. Тем более, звезда спорта показала себя во всей красе. Она возлежала на гамаке, томно вытянувшись и подставив солнышку свои прелести. Снимок, достойный лучшего места в аккаунте красотки, но она его почему-то разместила в исчезающий раздел.