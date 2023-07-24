Макаревич* закатил истерику – не доволен Израилем: «Чудовищно плохо работают»

Эмигрировавший в Израиль полтора года назад Андрей Макаревич* устроил в соцсетях истерику. Музыкант недоволен местным сервисом и бюрократией.

«Скажите, почему у нас (в Израиле) так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? — впал в отчаяние артист. — Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю — если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан.

Дело в том, что он не смог жить на чужбине без своего костюма, фотоаппарата и ботинок, которые ему выслали из Москвы много месяцев назад, но которые до сих пор он так и не получил.

«После того, как посылка оказалась в почтовом отделении Израиля, я выдержал двухмесячную уникальную по содержанию переписку с этим отделением (с привлечением жены как носителя языка), заплатил пошлину (две тысячи евро на минуточку) после чего посылка была благополучно отправлена обратно в Россию — и по дороге потерялась. Думаете, хоть пошлину вернули? Ща», - написал артист.

Это крайне возмутило певца, и он признал – в России с этим сервисом дела обстоят куда лучше, и привел пример, как ему за четыре часа доставили зубную щетку за город. С оформлением документов – та же песня: в МФЦ их выдавали ему в день обращения. Это даже, по признанию артиста, «отзывается ностальгией» в сердце.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.