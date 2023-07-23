Конфеточка: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку Луну в пудровом платье и шляпке

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья обожает свою долгожданную малышку.

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже больше года наслаждается статусом мамы хорошенькой девочки.

Малышка Луна сделала Наталью Фриске и ее осиротевших родителей счастливыми людьми. В микроблоге Наталья Фриске часто делится снимками крошки, которые всякий раз умиляют подписчиков молодой мамы.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела Луну в пудровом платьице и шляпке. В этом наряде крошка Луна выглядела очаровательно.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Дочка Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети

Подписчики Натальи Фриске отметили, что Луна заметно подросла и вытянулась.

«Обалдеть! Так быстро выросла с тех пор, как сделала первые шаги! И она просто такая… конфеточка. Нет слов, чтобы выразить мое умиление», «Моя волшебная, милая, нежная девочка, куколка Лу», «Наталья, какой счастливый взгляд у вашей Луняши! Пусть всегда будет так», «Девочка-девочка, просто супер, нежная, миленькая», - высказались в Сети.

Напомним, дочка Натальи Фриске появилась на свет в апреле 2022 года. Малышке год и три месяца.

Читайте также