Конфеточка: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку Луну в пудровом платье и шляпке

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже больше года наслаждается статусом мамы хорошенькой девочки.

Малышка Луна сделала Наталью Фриске и ее осиротевших родителей счастливыми людьми. В микроблоге Наталья Фриске часто делится снимками крошки, которые всякий раз умиляют подписчиков молодой мамы.

На этот раз Наталья Фриске запечатлела Луну в пудровом платьице и шляпке. В этом наряде крошка Луна выглядела очаровательно.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».