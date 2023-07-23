Конфеточка: Наталья Фриске засняла подросшую дочку-пухляшку Луну в пудровом платье и шляпке

Младшая сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске Наталья уже больше года наслаждается статусом мамы хорошенькой девочки.
Малышка Луна сделала Наталью Фриске и ее осиротевших родителей счастливыми людьми. В микроблоге Наталья Фриске часто делится снимками крошки, которые всякий раз умиляют подписчиков молодой мамы.
На этот раз Наталья Фриске запечатлела Луну в пудровом платьице и шляпке. В этом наряде крошка Луна выглядела очаровательно.
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Дочка Натальи Фриске Луна. Фото: соцсети
Подписчики Натальи Фриске отметили, что Луна заметно подросла и вытянулась.
«Обалдеть! Так быстро выросла с тех пор, как сделала первые шаги! И она просто такая… конфеточка. Нет слов, чтобы выразить мое умиление», «Моя волшебная, милая, нежная девочка, куколка Лу», «Наталья, какой счастливый взгляд у вашей Луняши! Пусть всегда будет так», «Девочка-девочка, просто супер, нежная, миленькая», - высказались в Сети.
Напомним, дочка Натальи Фриске появилась на свет в апреле 2022 года. Малышке год и три месяца.