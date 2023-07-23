«Добро пожаловать в мир»: певица Манижа впервые стала мамой

Певица Манижа. Фото: соцсети

Вокалистка сообщила прекрасную новость поклонникам.

Певица Манижа впервые стала мамой. У звезды и ее мужа родилась дочка. В микроблоге певица Манижа поделилась профессиональными кадрами, на которых запечатлена в окружении врачей в трепетный момент появления дочери на свет.

«Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна», - лаконично поприветствовала Манижа свою малышку.

Это все, что певица Манижа рассказала о появлении дочери на свет. Манижа не стала озвучивать ни дату рождения девочки, ни ее параметры.

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Певица Манижа не скрывала беременность и часто делилась снимками своего растущего животика в микроблоге. Сейчас звезда принимает поздравления с пополнением в семействе.

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