«За семь месяцев ребенку сто рублей!»: Алиана Устиненко и Саша Гобозов устроили публичный скандал из-за алиментов на Роберта

Экс-участники «Дома-2» Алиана Устиненко и Саша Гобозов устроили публичные разбирательства, обвиняя друг друга во лжи.
Алиана Устиненко пожаловалась, что бывший муж почти не помогает ей материально растить их общего сына Роберта. В ответ Саша Гобозов заявил, что Устиненко врет, и продемонстрировал скрины банковских переводов, которые он делал для Роберта на имя брата Алианы Устиненко.
«Привет вам от жадной и меркантильной Алианки, которой все мало и мало. За семь месяцев ребенку сто рублей, а потом еще тысячу. В общей сложности, тысячу сто рублей. Это очень унизительно. Впрягаться за сорокалетнего мужика, который не выполняет свои обязательства от слова «совсем», - возмущенно рассказала Алиана Устиненко в микроблоге.
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В своем видеообращении Саша Гобозов рассказал, сколько денег он перевел сыну в марте, и какую роль в помощи Роберту сыграла его вторая жена Светлана.
«Только за март почти 90 тысяч отправил и еще подарил телефон. Часть вещей, в которых Роберт фотографируется, подарила Света, моя жена. Алиана, ты ври, но чтобы не так заметно было. А вообще ты классная, я очень хорошо к тебе отношусь», - обратился Саша Гобозов к Алиане.