«За семь месяцев ребенку сто рублей!»: Алиана Устиненко и Саша Гобозов устроили публичный скандал из-за алиментов на Роберта

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В своем видеообращении Саша Гобозов рассказал, сколько денег он перевел сыну в марте, и какую роль в помощи Роберту сыграла его вторая жена Светлана.