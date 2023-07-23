«Маленькое чудо»: Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук не так давно во второй раз стала мамой.

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук не так давно во второй раз стала мамой.

Звезда не рассказывала о своей беременности поклонникам, так что новость о рождении второго ребенка у Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова стала для всех полной неожиданностью. 

Не успели фанаты 40-летней певицы прийти в себя от радости, как Юлия Ковальчук раскрыла еще одну тайну. Она рассказала, как они с мужем назвали новорожденную малышку.

«Невероятное время - сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», - поделилась в микроблоге Юлия Ковальчук.

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Напомним, у Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова есть старшая дочка Амелия. Первая наследница звездной пары появилась на свет в октябре 2017 года.

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