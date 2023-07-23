«Маленькое чудо»: Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук не так давно во второй раз стала мамой.

Звезда не рассказывала о своей беременности поклонникам, так что новость о рождении второго ребенка у Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова стала для всех полной неожиданностью.

Не успели фанаты 40-летней певицы прийти в себя от радости, как Юлия Ковальчук раскрыла еще одну тайну. Она рассказала, как они с мужем назвали новорожденную малышку.