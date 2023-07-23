«Маленькое чудо»: Юлия Ковальчук раскрыла имя новорожденной дочери

Певица, бывшая солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук не так давно во второй раз стала мамой.
Звезда не рассказывала о своей беременности поклонникам, так что новость о рождении второго ребенка у Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова стала для всех полной неожиданностью.
Не успели фанаты 40-летней певицы прийти в себя от радости, как Юлия Ковальчук раскрыла еще одну тайну. Она рассказала, как они с мужем назвали новорожденную малышку.
«Невероятное время - сложное, счастливое, красивое, быстротечное. Все ради того, чтобы на свет появилось маленькое чудо по имени Алисия», - поделилась в микроблоге Юлия Ковальчук.
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Напомним, у Юлии Ковальчук и ее мужа Алексея Чумакова есть старшая дочка Амелия. Первая наследница звездной пары появилась на свет в октябре 2017 года.