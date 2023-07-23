«Мой демон с прищуром»: уехавшая во Францию Ксения Собчак публично обратилась к мужу

Известная журналистка Ксения Собчак вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым проводит летние каникулы во Франции. Пара путешествует по Провансу, любуясь лавандовыми полями и скупая французский антиквариат, которого много на юге Франции.

Во время отпуска Константин Богомолов отметил свой день рождения. 23 июля ему исполнилось 48 лет.

Ксения Собчак публично поздравила мужа, признавшись ему в любви в микроблоге.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».