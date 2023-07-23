«Мы не только любимые друг другу люди»: новая избранница Антона Гусева сделала заявление в особенный день

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев и его возлюбленная Яна отметили сразу два важных события.
21 июля Антону Гусеву исполнилось 34 года. Яна трогательно поздравила Антона с днем рождения, спев ему дифирамбы. Ранее Антона Гусева публично так никто не воспевал - ни первая жена Женя Феофилактова, ни вторая - Вика Романец, таких слов Гусеву не говорили.
«Хочу сказать, что ты замечательный, человечный, что немало важно в наше время, очень добрый, любимый, любящий, заботливый, воспитанный, галантный и просто прекрасный мужчина. Ты всегда добиваешься своих целей, топишь только вперед и всегда знаешь, чего ты хочешь от жизни. С тобой рядом я чувствую себя маленькой хрупкой девочкой, спасибо тебе за это. Мы не только любимые друг другу люди, но и близкие друзья, мы поддержка друг для друга, пусть так будет всегда. Всегда с тобой, всегда рядом. Твоя девочка», - написала в микроблоге избранница Антона Гусева.
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А накануне, 22 июля, Антон Гусев и его избранница Яна отметили важную для обоих дату - годовщину своего знакомства. И прозвучало еще одно публичное признание в любви.
«Наша первая годовщина. Жизнь очень интересная, свела нас из разных городов, разных жизней и соединила в одно целое. На одном дыхании», - поделились Антон Гусев и его возлюбленная Яна.