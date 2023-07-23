«Мы не только любимые друг другу люди»: новая избранница Антона Гусева сделала заявление в особенный день

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А накануне, 22 июля, Антон Гусев и его избранница Яна отметили важную для обоих дату - годовщину своего знакомства. И прозвучало еще одно публичное признание в любви.