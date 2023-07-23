Совсем взрослая: уехавшая в Дубай вслед за Валерой Тата Блюменкранц показала подросшую красавицу-дочку

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц воспитывает дочку Бетти, которую родила в браке с Валерой Блюменкранцем.

Пара уже давно развелась, но поддерживает добрые отношения. Валера Блюменкранц после развода со второй женой Аней Левченко решил обосноваться в Дубае. А теперь перевез сюда и первую супругу Тату Блюменкранц вместе с дочкой Бетти.

В микроблоге Тата Блюменкранц поделилась совместным снимком с Бетти. Кадр был сделан, когда мама и дочка купались в бассейне. Поклонники тут же отметили, что Бетти заметно подросла и похорошела. Девочка очень похожа на свою маму.

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