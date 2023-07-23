Двухэтажная квартира с бассейном у моря: какое элитное жилье Игорь Николаев купил в Латвии

Недвижимостью в Латвии в свое время разжился и именитой композитор Игорь Николаев. Сначала музыкант приобрел квартиру в доме по соседству с Олегом Газмановым и Ларисой Долиной. Этот дом местные называют «янтарной резиденцией». Цена жилплощади размером 100 кв м стартует от 400 тысяч евро.

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Позже муж Юлии Проскуряковой решил оставить эту квартиру для гостей. А себе купил апартаменты попросторнее на проспекте Дзинтари, рядом с морем. Квартира, в которую музыкант приезжает с женой и дочкой Вероникой, двухэтажная. В ней есть все для комфортного проживания — дорогой ремонт, бассейн, лифт. Правда уже второе лето Игорь Николаев не ездит в Юрмалу.

По материалам litekp.ru