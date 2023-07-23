Сынишка Николас — смуглый, а дочка Люси — блондинка: Энрике Иглесиас показал близнецов от русской теннисистки

Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Фото: Global Look Press

Певец прекрасно ладит с малышами.

Энрике Иглесиас, по слухам, испытывает проблемы в отношениях с Анной Курниковой. Пара продолжительное время не публикует в своих микроблогах совместные фото, провоцируя домыслы о своем расставании. При этом в личном профиле певца можно найти видеоролики с возлюбленной и их общими детьми. У пары трое наследников: близнецы Николас и Люси, а также младшая дочка Мэри, дома ее называют Машей.

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Энрике Иглесиас с детьми. Фото: личный архив

Общих с Анной Курниковой детей певец называет смыслом своего существования. Он совсем не против, что его наследники учат испанский, английский и русский наравне. Причем последний дается самому музыканту сложнее. Однако Энрике выучил несколько слов на русском, чтобы общаться с поклонниками. 

Сынишка Николас больше похож на отца, он смуглый, а вот дочка Люси — на русскую маму, она блондинка.

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