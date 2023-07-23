Словно жена миллиардера! Фахрийе Эвджен в платье с прорезями на талии блеснула на дорогой яхте — селебрити

Фахрийе Эвджен буквально за считанные месяцы пришла в дородовую форму. Актриса из турецкого сериала «Королек - птичка певчая» подарила мужу Бураку Озчивиту второго ребенка. Пара воспитывает сыновей Карана и Керема. При этом поклонники считали, что Фахрийе ждет девочку. Фанаты надеялись, что у пары родится дочка.

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Отдыхая на роскошной фешенебельной яхте, жена Бурака Озчивита предстала в образе возлюбленной миллиардера. Фахрийе Эвджен позировала в элегантном черном платье с прорезями на талии и имиджевых солнезащитных очках. Этот аксессуар делал ее образ дорогим и люксовым.

А поклонники обратили внимание на то, как актриса похудела. С такой тонкой талией она вполне могла бы щеголять на подиуме, а не только на яхте.