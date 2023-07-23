Волосики курчавые, темненькие! Бергюзар Корель впервые так близко показала дочь Лейлу — всюду с папочкой Халитом

Бергюзар Корель порадовала поклонников свежими фото, на которых она запечатлена с мужем Халитом Эргенчем. Примечательно, на снимках присутствует и младшая из детей актера — дочка Лейла. Ее супруги чаще других своих отпрысков показывают в микроблоге. Малышка, судя по всему, любимица отца. Халит не спускает ее с рук. Малютка Лейла всюду позирует с папулей, которого безмерно обожает. Также у пары есть сыновья: Али и Хан.

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