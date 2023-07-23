Волосики курчавые, темненькие! Бергюзар Корель впервые так близко показала дочь Лейлу — всюду с папочкой Халитом

Бергюзар Корель порадовала поклонников свежими фото, на которых она запечатлена с мужем Халитом Эргенчем. Примечательно, на снимках присутствует и младшая из детей актера — дочка Лейла. Ее супруги чаще других своих отпрысков показывают в микроблоге. Малышка, судя по всему, любимица отца. Халит не спускает ее с рук. Малютка Лейла всюду позирует с папулей, которого безмерно обожает. Также у пары есть сыновья: Али и Хан.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Халит Эргенч с дочкой Лейлой на прогулке. Фото: личный архив
Халит Эргенч носит дочку на руках и даже сажает к себе на плечи. Фото: личный архив
Только посмотрите, как нежно Халит Эргенч возится с дочуркой Лейлой, которая стала смыслом его существования. А ведь третья беременность Бергюзар Корель стала для супругов незапланированной. Имея двух сыновей, актриса родила мужу долгожданную дочку, которую пара воспитывает как маленькую принцессу. Поклонники впервые смогли так близко рассмотреть малютку. У Лейлы темные курчавые волосики, сама она крепенькая, пухленькая и уже уверенно топает, держа отца за руку, чтобы не потерять равновесие. Умилительная картина!