«Пожалуйста, возьмите меня»: Даня Милохин умоляет вернуть его на российское телевидение

Стало известно о том, что блогер и исполнитель Даня Милохин снова хочет сотрудничать с российским телевидением.
Напомним, что Милохин со скандалом закончил сотрудничество с Первым каналом. Даня Милохин не захотел сниматься в шоу «Ледниковый период». А теперь артист мечтает принять участие в проекте «Выжить в Дубае».
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«Я видел шоу о том, как звезды выживают в Дубае. Может, кто-то смотрел? Я очень хочу туда попасть. Давайте как-то продвинем это – хочу стать участником проекта. Мне не нужно никуда ехать, я здесь, я в Дубае, могу в перерывах ездить домой. Пожалуйста, возьмите меня, готов работать!», – отметил Милохин в своем микроблоге.
Напомним, ранее брат Милохина поделился астрологическим прогнозом.