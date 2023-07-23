«Пожалуйста, возьмите меня»: Даня Милохин умоляет вернуть его на российское телевидение

Стало известно о том, что блогер и исполнитель Даня Милохин снова хочет сотрудничать с российским телевидением.

Напомним, что Милохин со скандалом закончил сотрудничество с Первым каналом. Даня Милохин не захотел сниматься в шоу «Ледниковый период». А теперь артист мечтает принять участие в проекте «Выжить в Дубае».

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