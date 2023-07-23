«Мой мужчина уже родился»: дочь Успенской рассказала о планах, связанных с браком

Стало известно, о каких планах задумалась дочь исполнительницы Любови Успенской.

Артистка Татьяна Плаксина решила устроить свою личную жизнь. Но при этом знаменитость не торопится выходить замуж за первого встречного.

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