«Мой мужчина уже родился»: дочь Успенской рассказала о планах, связанных с браком

Стало известно, о каких планах задумалась дочь исполнительницы Любови Успенской.
Артистка Татьяна Плаксина решила устроить свою личную жизнь. Но при этом знаменитость не торопится выходить замуж за первого встречного.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Сейчас работа и карьера – это самое важное для меня. А с личным – как Бог даст. Мама меня не торопит, не спешит выдать замуж. Мы же не где-то в деревне. Наверное, мой мужчина уже родился, но пока до меня не дошел. Когда он придет, я пойму, что это он», – отметила 32-летняя Плаксина в беседе с eg.ru.
Напомним, ранее о своих дочерях высказалась телеведущая Ксения Бородина.