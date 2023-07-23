«Возможно, это был мой последний»: Анна Седокова рассказала, как повредила ногу во время концерта

Анна Седокова. Фото: соцсети 

Исполнительница призналась, что вместо вечеринки после выступления поехала в больницу.

Певица Анна Седокова получила травм ноги перед выходом на сцену.

Анна Седокова рассказала в своем микроблоге о случившемся.

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«Возможно, это был мой последний концерт. Я упала еще до выхода на сцену и повредила ногу так, что теперь невозможно ходить еще пару месяцев. Вместо afterparty поехала в скорую. Испытала боль, которую никогда не испытывала», – призналась Анна.

«Иду и просто проваливаюсь в бездну», – вспомнила Седокова о том дне.

Анна Седокова получила травму, пока выходила на сцену. В зрительном зале певица заметила свою дочь. Седокова решила помахать своей наследнице и не заметила ступеньку, об которую запнулась.

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