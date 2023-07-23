«Возможно, это был мой последний»: Анна Седокова рассказала, как повредила ногу во время концерта

Певица Анна Седокова получила травм ноги перед выходом на сцену.

Анна Седокова рассказала в своем микроблоге о случившемся.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Возможно, это был мой последний концерт. Я упала еще до выхода на сцену и повредила ногу так, что теперь невозможно ходить еще пару месяцев. Вместо afterparty поехала в скорую. Испытала боль, которую никогда не испытывала», – призналась Анна.