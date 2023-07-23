Подольская в купальнике поплескалась в бассейне с подружками: устроили битву за плавучий завтрак (видео)

На этот раз Подольская решила показать, как проводит время на курорте. Она в купальнике поплескалась в бассейне. С ней был двухлетний Иван. мальчик еще не умеет плавать, поэтому надел надувной жилет. Певица решила его развлечь и стала бултыхаться с ним в воде.

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