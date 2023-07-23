Подольская в купальнике поплескалась в бассейне с подружками: устроили битву за плавучий завтрак (видео)

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых известных выпускниц «Фабрики звезд». Певица счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Иногда они даже вместе дают концерты. У пары растут сыновья: Артемий и Иван. После совместного отпуска в Испании, звезда отправилась в Египет уже без мужа.
На этот раз Подольская решила показать, как проводит время на курорте. Она в купальнике поплескалась в бассейне. С ней был двухлетний Иван. мальчик еще не умеет плавать, поэтому надел надувной жилет. Певица решила его развлечь и стала бултыхаться с ним в воде.
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А вот утром Подольская с подружками оказалась в бассейне. Она была в розовом монокини, подчеркнув точеные формы. Певица устроила битву за плавучий завтрак на подносе. Поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что она в 41 год находится в идеальной форме. «Умеет веселится», «Сколько русалок», «Ого, какая вы сильная», — стали писать в Сети.