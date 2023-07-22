«Я снова выгляжу на 20 лет»: Сальма Хайек рассказала, как борется с морщинами

Стало известно, почему артистка Сальма Хайек не прибегает к инъекциям ботокса.
Хайек в свои 56 лет занимается спортом, следит за питанием и поэтому не нуждается в «пластике».
«Никакого ботокса!», – заявляет актриса Сальма Хайек.
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Лучше ботокса для Сальмы Хайек кажутся медитации.
«Иногда я выхожу из комнаты после очередной практики, и мне говорят, что я снова выгляжу на 20 лет. А когда я какое-то время не медитирую, знаете что? Начинает опускаться не только мое лицо, но и другие части тела!», – отметила знаменитость в подкасте Let’s Talk Off Camera.
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