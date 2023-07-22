«Я снова выгляжу на 20 лет»: Сальма Хайек рассказала, как борется с морщинами

Стало известно, почему артистка Сальма Хайек не прибегает к инъекциям ботокса.

Хайек в свои 56 лет занимается спортом, следит за питанием и поэтому не нуждается в «пластике».

«Никакого ботокса!», – заявляет актриса Сальма Хайек.

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Лучше ботокса для Сальмы Хайек кажутся медитации.