Кейт Миддлтон нарушила традицию: опубликовала портрет принца Джорджа в клетчатой рубашке и брюках чинос в честь юбилея

Кейт Миддлтон и принц Джордж. Фото: Global Look Press

Члены королевской семьи отметили 10-летие старшего сына принца Уильяма.

Кейт Миддлтон уже давно стала частью королевской семьи. Они с принцем Уильямом демонстрируют настоящую семейную идиллию. Примечательно, что пара выполняет свои обязанности, регулярно появляется на публике и порой выводит в свет детей. Принц Джордж и принцесса Шарлотта недавно с ней появились на игре Уимблдон. А вот принц Луи еще маленький, поэтому его берут с собой только на самые важные семейные мероприятия.

На этот раз в семье произошло радостное событие — юбилей принца Джорджа. В честь этого события родные выложили новый портрет именинника. Миддлтон нарушила традицию — автором снимка стала не она, а профессиональный  британский фотограф Милли Пилкингтон.

Отмечается, что кадр был сделан в Виндзоре этим летом. Наследник принца Уильяма надел клетчатую рубашку и брюки чинос.  Также его образ дополняли коричневыми замшевыми броги на шнуровке. Принц Джордж даже улыбнулся. Он оказался невероятно похож на отца.

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Принцу Джорджу исполнилось 10 лет. Фото: соцсети / princeandprincessofwales

В соцсети многие поздравили маленького принца. Многие уверены, что он вырастет достойным человеком и станет настоящей опорой для семьи, как его папа. Как стало известно, на вечеринку в честь 10-летия Джорджа были приглашены все его друзья. Миддлтон и принц Уильям пригласили как приятелей сына по старой лондонской школе Thomas’s Battersea, так и тех, с кем он успел подружиться в своем новом учебном заведении —  Lambrook School.

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