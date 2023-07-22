Кейт Миддлтон нарушила традицию: опубликовала портрет принца Джорджа в клетчатой рубашке и брюках чинос в честь юбилея

На этот раз в семье произошло радостное событие — юбилей принца Джорджа. В честь этого события родные выложили новый портрет именинника. Миддлтон нарушила традицию — автором снимка стала не она, а профессиональный британский фотограф Милли Пилкингтон.

Отмечается, что кадр был сделан в Виндзоре этим летом. Наследник принца Уильяма надел клетчатую рубашку и брюки чинос. Также его образ дополняли коричневыми замшевыми броги на шнуровке. Принц Джордж даже улыбнулся. Он оказался невероятно похож на отца.

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