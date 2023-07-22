Невестка Орбакайте сняла пикантное видео в США: в платье на шнуровке и чулках блеснула прелестями

На этот раз Алена устроила фотосессию. Она предстала в очень смелом образе. Блондинка позировала в черном мини-платье на шнуровке. Наряд едва прикрыл сокровенное. Лук дополнили туфли с черными чулками. Невестка Орбакайте села в кресло, блеснув своими манкими бедрами. Она без стеснения демонстрировала свои прелести.

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