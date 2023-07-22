Невестка Орбакайте сняла пикантное видео в США: в платье на шнуровке и чулках блеснула прелестями

Уже почти год сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков живет в США. Он покинул Москвы и обосновался в Лос-Анджелесе. Вслед за ним уехала жена Алена Краснова. Музыкант сразу нашел себе работу. Он снимает клипы для местных селебрити. А вот его возлюбленная веселится с подругами и путешествует. На днях пара была в Сан-Франциско.
На этот раз Алена устроила фотосессию. Она предстала в очень смелом образе. Блондинка позировала в черном мини-платье на шнуровке. Наряд едва прикрыл сокровенное. Лук дополнили туфли с черными чулками. Невестка Орбакайте села в кресло, блеснув своими манкими бедрами. Она без стеснения демонстрировала свои прелести.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Многие поклонники были сражены тем, как выглядит жена Никиты. Но некоторые подвергли ее критике. «Боже, красиво как Алена», «Очень красиво! Молодцы девчонки!», «Одно и тоже постоянно.. Самолюбование», «Какая вы роковая», «Ого, словно из сериала», «Голливудская дива», — стали писать в Сети.