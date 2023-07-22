«Будет тревожность, нервозность»: Василиса Володина предупредила, что готовит последняя неделя июля всем

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«Первая ее половина сохраняет напряжении прошлой недели, но начиная с пятницы (28 июля) будет дышаться легче. А понедельник и вторник (24 и 25 июля) все еще опасны для перемещений, богаты на спам-звонки, странные предложения в соцсетях из серии: ищу девушек 25 лет, желающих много зарабатывать. таке это дни сплетен, фейков, неожиданных заявлений в новостях. Ждем.

С другой стороны — желание выделиться из толпы вселяет смелость в тех, кто раньше не решался высказаться, заявить открыто о своем увлечении. Со среды по пятницу ( 26 — 28 июля) Меркурий сближается с ретроградной Венерой.

Обрывают телефон бывшие или вы осознаете, что отправлять сообщение «я скучаю» нужно отправлять именно сейчас. Здесь же первые попытки осмыслить отношения у тех, кто не работал над ними раньше. Разобраться, почему все пошло не так и можно ли начать все снова. Хорошо будет дать выход мыслям в разговоре с подругой или письменно.

В парах поднимаются давно назревшие вопросы для обсуждения: не пора ли жить вместе? Как делить доходы и расходы? Какую роль каждый играет в паре и не опостылела ли эта роль?

А в деловых партнерствах могут возникать вопросы на тему кто и сколько приносит в общее дело? справедливо ли делятся обязанности? Очень часто эти конфликты становятся поводом для расставания.

Четверг ( 27 июля) – самый сложный день недели. Взвинченный и эмоциональный. Будет тревожность, нервозность, не обоснованные страхи и подозрения. Высок риск натворить лишнего. Запилить партнера до ссоры, а потом ни одну неделю это все расхлебывать. Если совсем невмоготу, то перемолоть косточки лучше по телефону с подругой.

В субботу ( 29 июля) Меркурий переходит в знак Девы. Мы сами стремимся к порядку, с системе, хотим все знать — от чего свербит в левом боку. Это хорошее время, чтобы упорядочить что-то, освоить системный подход. Например, к здоровью», – рассказала астролог.