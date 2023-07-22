Бородина в эффектном алом платье обнажила свои пышные полушария груди, гуляя в Турции — лишила фанатов дара речи

Ксения Бородина уже много лет строит карьеру на телевидении. Она стала известной персоной. Примечательно, что в свои 40 лет ведущая «Дома-2» не перестает следить за собой. После развода она похудела, стала заниматься спортом и чаще выходить в свет. О личной жизни теперь звезда не рассказывает. Однако она стала публиковать пикантные кадры.
На этот раз Бородина решила показать, как отдыхает в Турции. Она принарядилась, чтобы отправится веселиться с подругами. Телеведущая щегольнула в алом мини-платье с пышной юбкой. Наряд подчеркнул ее формы. Она козырнула не только длинными ногами, но и пышными полушариями груди. Лук завершили макияж с красной помадой, чокер и черные босоножки.
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На этот раз многие поклонники лишились дара речи. Одни восхитились тем, как выглядит звезда, а другие подвергли ее критике. «Как тебе идет красный», «Без языка не обошлось», «Правильно! Пусть видит кого потерял!», «Ничего себе красотка! Просто шикарно!», «Пиковая дама», «Ой, вот это образ», «Роковая бейба», — стали писать в Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды