Бородина в эффектном алом платье обнажила свои пышные полушария груди, гуляя в Турции — лишила фанатов дара речи

На этот раз Бородина решила показать, как отдыхает в Турции. Она принарядилась, чтобы отправится веселиться с подругами. Телеведущая щегольнула в алом мини-платье с пышной юбкой. Наряд подчеркнул ее формы. Она козырнула не только длинными ногами, но и пышными полушариями груди. Лук завершили макияж с красной помадой, чокер и черные босоножки.

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