Наталья Рудова в топике на голое тело и микро-шортах блеснула фигурой: засветила грудь без лифчика

Наталья Рудова уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Не раз ей доводилось работать с известными мужчинами — Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым. В свои 39 лет она может похвастаться стройной фигурой. Однако замуж блондинка не спешит. Недавно звезда улетела отдыхать в Турцию. Там она красуется в бикини.
Теперь Рудова дразнит поклонников кадрами с курорта. Она решила похвастаться своим курортным нарядом. Актриса облачилась в топик на голое тело и мини-шортах. Она показала свои точеные формы. Блондинка отказалась от лифчика. Наталья засветила свою грудь на камеру. Тонкая ткань не скрыла ее интимные прелести.
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Поклонники были ошарашены увиденным. Многие отметили, что она выглядит даже лучше топ-моделей. «Бесподобная фигура», «Это так грудь стоит без лифчика?», «Ох, какая мамасита», «Это очень горячо», Тут есть на что посмотреть«, «Выглядишь чарующе», — стали писать подписчики.