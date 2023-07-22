«Наслаждаюсь Ванечкой»: Подольская в мини-платье цвета Барби предстала с двухлетним сыном на отдыхе без мужа

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она остается популярной исполнительницей. Певица
На этот раз Наталья решила поделиться кадрами из отпуска. Она приехала в Египет с подругами и двухлетним сыном Иваном. Певица не стала скрывать, что старший наследник остался в Москве. За ним приглядывает папа Владимир Пресняков. 22 июля Подольская решила прогуляться с малышом. Они дошли до конюшни. Подольская предстала в атласном мини-платье цвета Барби. А ее наследник показал новую стрижку.
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«Психологи говорят, если в семье более одного ребенка, то очень здорово иногда проводить время с каждым по отдельности. Тема конечно не полетел не поэтому… просто у него наступил такой возраст, когда ему «скучно» на море. Я не стала заставлять.
Но я так тут наслаждаюсь Ванечкой. Вчера ходили смотреть лошадок на ферму прямо в отеле и его клюнул петух. По Теме конечно скучаю. И он тоже. Но дома папа и им это время «вдвоем» тоже очень на пользу», – заявила звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что наследник пары подрос. «Как же Ваня похож на Вашу маму», «Ванечка такой взрослый с новой прической», «Вы такая стройная», «Ярко оделись для такого места», — стали писать в Сети.