«Наслаждаюсь Ванечкой»: Подольская в мини-платье цвета Барби предстала с двухлетним сыном на отдыхе без мужа

На этот раз Наталья решила поделиться кадрами из отпуска. Она приехала в Египет с подругами и двухлетним сыном Иваном. Певица не стала скрывать, что старший наследник остался в Москве. За ним приглядывает папа Владимир Пресняков. 22 июля Подольская решила прогуляться с малышом. Они дошли до конюшни. Подольская предстала в атласном мини-платье цвета Барби. А ее наследник показал новую стрижку.

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