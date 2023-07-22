Кристина Асмус в неоновом монокини обнажила свои мощные бедра: блеснула формами, назло Гарику Харламову

Кристина Асмус уже давно стала известной персоной. Она продолжает сниматься в кино. Актриса многим знакома по сериалу «Интерны». Примечательно, что она развелась с Гариком Харламовым в 2020 году. Но лишь недавно артистка съехала из дома, где с ним жила. Она активно снимается в новых проектах. Но недавно звезда устроила отпуск в Турции.
На этот раз Асмус делится пикантными кадрами с отдыха. Она не стесняется демонстрировать пополневшие формы. На этот раз актриса щегольнула на пляже в неоновом монокини. Она подчеркнула пышные бедра и сверкнула своим декольте. Кристина с мокрыми волосами бежала вдоль берега. Она не стала прикрывать зону бикини.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
« Я очень травмированный человек. Надо мной издевались все детство. И издевался ментально муж, поэтому я бросила его. Но время идет, я набираю, крепну и начинаю дышать. Рядом со мной», – заявила она.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Асмус. Многие отметили, что она выглядит впечатляюще. «Я открыла для себя новую Кристину!», «Идеальный цвет», «Ох, какие формы», «Хороший удар в сторону Харламова», — стали писать в Сети.