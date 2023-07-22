Кристина Асмус в неоновом монокини обнажила свои мощные бедра: блеснула формами, назло Гарику Харламову

На этот раз Асмус делится пикантными кадрами с отдыха. Она не стесняется демонстрировать пополневшие формы. На этот раз актриса щегольнула на пляже в неоновом монокини. Она подчеркнула пышные бедра и сверкнула своим декольте. Кристина с мокрыми волосами бежала вдоль берега. Она не стала прикрывать зону бикини.

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