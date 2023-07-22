Бузова распахнула рубашку прямо на улице, обнажив «налившееся» декольте: подставила прелести солнцу

На этот раз Ольга облачилась в костюм небесно-голубого цвета. Она предпочла подчеркнуть достоинства фигуры. Артистка позировала на фоне реки. Она решила распахнуть рубашку и подставить солнцу свои прелести. Блондинка сверкнула своей налившейся грудью в лифчике. Она также оголила свой живот, на прикрыла область пупка, скрыв изъяны.

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